غلق 3 منشآت وتحرير 18 محضرا متنوعا فى حملات مكبرة بالإسكندرية

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واستمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وقادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتفتيش على الصيدليات والمحلات إستهدفت طريق المحمودية بدءا من منطقة الحضرة حتى العوايد بنطاق حى شرق برئاسة اللواء احمد حبيب وحى وسط برئاسة عزة سعد.

وأسفرت الحملة عن غلق 3 منشأت وتحرير 18 محضر متنوع مابين صحة وبيئة وتموين ورصد بيئي وأمن صناعي ورصد 45 حالة مخالفة لمحال عامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتحفظ على 142 حالة إشغال متنوع وعدد 45 من الحواجز

شارك فى الحملة المهندسة رشا شوقي مدير عام إدارة الرصد البيئي بالمحافظة وممثلي إدارة حماية المستهلك وشركة نهضة مصر ، مديري إدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي ومسئول شركة المياه ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، والبيئة ورخص محلات والإيرادات

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية اول بأول ، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها امام اهلها وزوارها.

وفي هذا الصدد ؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الاحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية.

وقامت الشركة برفع 28 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 103 ألف كيلو من المخلفات الطبية الخطرة، خلال أسبوع ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.