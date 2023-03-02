ما هو الفرق بين شيخوخة المخ والخرف؟ نصائح صحية

كتبت فاطمة ياسر

ممكن أن يكون نسيان الأشياء الصغيرة مثل التواريخ والأحداث وصعوبة تذكر المعلومات القديمة جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة ، ولكن في أي نقطة تذهب بعيدا؟ هل يجب أن تقلق في كل مرة يبدو أن ذاكرتك تفشل فيها؟.

فمن المهم ملاحظة أن الخرف ليس جزءًا من عملية الشيخوخة الطبيعية وفقدان الذاكرة ليس هو العرض الوحيد للخرف، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة.

كيف يبدو الدماغ الطبيعي المصاب بالشيخوخة؟

مع تقدمك في العمر ، يبدأ دماغك في الانكماش ، وخاصة الفص الجبهي والحصين ، وفقًا لمدرسة كولومبيا ميلمان للصحة العامة، و يُعزى هذا الانكماش إلى بعض فقدان الذاكرة الذي قد تتعرض له مع تقدمك في العمر، وذلك وفقًا لـ Medical News Today ، قد تتضمن بعض التغييرات في الذاكرة صعوبة في تعلم معلومات جديدة ، ومشكلات في تعدد المهام ، واستدعاء أبطأ للأسماء والأرقام ، وصعوبة تذكر المواعيد، و في كثير من الأحيان ، قد تنسى شيئًا ما مؤقتًا ولكنك قادر على تذكره لاحقًا. هذه كلها جزء من الدماغ الطبيعي الذي يتقدم في العمر.

وما قد يكون مجرد هفوات طبيعية في الذاكرة يمكن أن يجعل كبار السن يشعرون بالخوف من أنهم قد يعانون من الخرف بدلاً من ذلك.

إذن، كيف يبدو فقدان الذاكرة الناتج عن الخرف؟

وغالبًا ما يعطل فقدان الذاكرة الناجم عن الخرف حياتك اليومية ولا يمكنك تذكر المعلومات، ويمكن أن يسبب الخرف صعوبة في إكمال المهام ، وإرباك الزمان والمكان ، وتغيرات في شخصيتك أو مزاجك ، والانسحاب الاجتماعي ، وسوء الحكم ، ومشاكل في إجراء المحادثات ، وصعوبة في حل المشكلات ، وفقًا لجمعية الزهايمر.

ويوصي المعهد الوطني للشيخوخة بزيارة الطبيب إذا وجدت نفسك:

طرح نفس الأسئلة بشكل متكرر.

تضيع في الأماكن التي تعرفها.

تجد صعوبة في اتباع الوصفات أو التوجيهات.

أن تصبح أكثر حيرة بشأن الأماكن والأشخاص والوقت.

إهمال نظافتك وصحتك.

لذا ، إذا وجدت نفسك بين الحين والآخر تنسى شيئًا بسيطًا أو تتذكر شيئًا أبطأ ، فلا داعي للقلق. إذا بدأ نسيانك يصبح أكثر تواترًا ويحدث يوميًا ، فهذا هو الوقت الذي يجب أن تتواصل فيه مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مزيد من الإرشادات.