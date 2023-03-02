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لجنة تسعير المنتجات البترولية تعلن تحريك أسعار البنزين وتثبيت السولار

الخميس، 02 مارس 2023 12:15 ص
لجنة تسعير المنتجات البترولية تعلن تحريك أسعار البنزين وتثبيت السولار محطة وقود - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.
 
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023  لتصبح كالآتى:

- 8.75 جنيه للتر البنزين 80

- 10.25 جنيه للتر البنزين 92

- 11.50 جنيه للتر البنزين  95

 
وتحديد سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.

اسعار البنزين

البنزين

أسعار البنزين

سعر البنزين

المنتجات البترولية

البترول

السولار

اسعار السولار

سعر السولار



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