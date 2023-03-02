كثافات مرورية بسبب توقف سيارة نقل تعلقت حمولتها بمحور صفط اللبن

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلي محور صفط اللبن بسبب انحشار حمولة سيارة نقل محملة بكراتين بجسم الكوبرى في الإتجاه من شارع السودان وصولا الي الطريق الدائرى وانتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بتوقف حركة السيارات أعلى محور صفط اللبن إتجاه الطريق الدائرى بسبب انحشار حمولة سيارة نقل محملة بالكراتين بجسم المحور.

وبالفحص تبين اثناء سيارة النقل انحشرت حمولتها بالكامل بجسم الكوبرى ويقوم رجال المرور بعمليات سحب للسيارة وانزلها من أعلي الطريق وسحب جميع الكثافات المرورية.