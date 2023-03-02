اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 02:07 م
أكرم القصاص
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قيادي بـ"فتح" يطالب بـ"محاكمة دولية" لوزير إسرائيلى بعد دعوته محو بلدة "حوارة"

الخميس، 02 مارس 2023 01:04 م
قيادي بـ"فتح" يطالب بـ"محاكمة دولية" لوزير إسرائيلى بعد دعوته محو بلدة "حوارة" صبري صيدم
أ.ش.أ

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طالب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" صبري صيدم، اليوم الخميس، بمحاكمة دولية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على دعوته العنصرية الفاشية إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، مؤكدا أن دعوته تأتي تجسيدا لخطته السياسية التي تعود إلى عام 2017.

وقال صيدم - في تصريحات صحفية - إن تلك الخطة تقوم على حسم استيطاني وتعزيز دور المستوطنين، لإرهاب شعبنا وتهجيره خارج فلسطين.

وشدد على أن دعوة سموتريتش تشكل أقصى درجات العنصرية وقمة الوقاحة، وتجسيدا لدولة التطهير العرقي، معتبرا أن قوانين إعدام الأسرى وسحب الجنسية والإقامة تأتي ترجمة لبرمانج اليمين العنصري.

ودعا صيدم، دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية تقوم على مقاطعة حكومة الاحتلال، واتخاذ إجراءات فعلية، وعدم الاكتفاء بتصريحات لامتصاص الصدمة.

 


بلدة حوارة

فتح

فلسطين

اسرائيل

صبري صيدم



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