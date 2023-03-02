فنون جميلة الإسكندرية تفتتح معرض أنظمة الهوية المؤسسية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية معرض فنى دعما للانشطة الثقافية و البحثية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة فاعلية أنظمة الهوية المؤسسية فى تصميم الكتب التسويقية الرقمية" للدكتورة أميرة عبد الله الاستاذ المساعد بقسم التصميمات المطبوعة تحت رعاية الدكتور دينا مندور عميد الكلية.

أقيم المعرض بقاعة العرض الرئيسية بمبنى كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية ، حضر الافتتاح كوكبة من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطلاب و اثنى الحاضرون على الاعمال المقدمة .

فى سياق آخر نظمت كلية ال فنون ال جميلة جامعة الإسكندرية ورشة تعريفية فى متحف المجوهرات لتحويله الى احد المتاحف الخضراء فى عام 2022 وذلك تفعيلا لانشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية ال فنون ال جميلة جامعة الإسكندرية للتحول للأخضر ، ومن خلال التعاون مع متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية ‘فى إطار إطلاق وزارة السياحة والآثار مبادرة متاحف خضراء " متحف أخضر Green Museum 2023”.