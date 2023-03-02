فنون جميلة الإسكندرية تفتتح معرض أنظمة الهوية المؤسسية.. صور

افتتحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية معرض فنى دعما للانشطة الثقافية و البحثية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة فاعلية أنظمة الهوية المؤسسية فى تصميم الكتب التسويقية الرقمية" للدكتورة أميرة عبد الله الاستاذ المساعد بقسم التصميمات المطبوعة تحت رعاية الدكتور دينا مندور عميد الكلية.
أقيم المعرض بقاعة العرض الرئيسية بمبنى كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية ، حضر الافتتاح كوكبة من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطلاب و اثنى الحاضرون على الاعمال المقدمة .
فى سياق آخر نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ورشة تعريفية فى متحف المجوهرات لتحويله الى احد المتاحف الخضراء فى عام 2022 وذلك تفعيلا لانشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية للتحول للأخضر ، ومن خلال التعاون مع متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية ‘فى إطار إطلاق وزارة السياحة والآثار مبادرة متاحف خضراء " متحف أخضر Green Museum 2023”.
يأتى ذلك فتحت رعاية الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنونالجميلة جامعة الإسكندرية ، و بإشراف الدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و حضور مجموعة من اعضاء هيئة التدريس و الطلاب من مختلف الاقسام العلمية و التخصصات الفنية المختلفة ، وتضمن الورشة التعريفية التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و المتحف الأخضر و طبيعة الاجراءات المتبعة من متحف المجوهرات الملكية للتحول للأخضر ، و كيف يمكن التعاون مع كلية الفنون الجميلة من خلال قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة لتوظيف البقايا المستهلكة فى انتاج اعمال فنية ترتبط بالحرف والفنون التقليدية من خلال توظيف خامة الورق و البلاستيك و الاسلاك المعدنية و غيرها من البقايا التى يمكن استغلالها فى انتاج اعمال فنية ابداعية مستلهمة من التراث المصري وتستهدف التوعية بأهمية إعادة التدوير فى ضوء المفهوم العام للاستدامة ، و ناقش الحاضرون العديد من الافكار المتنوعة بين توظيف الورق المقوى فى عمل لوحات ارشادية و الطباعة بالفوم و تنفيذ ماكيتات للعمارة التراثية و فنون التصوير و الرسم و التشكيل المجسم لاعمال من التراث المصرى و غيرها من الافكار الابداعية المتنوعة .
تلى ورشة العمل جوله للطلاب المشاركين باروقه المتحف تعرف خلالها الطلاب على مقتنيات متحف المجوهرات الملكية و مشاهد أروقة القصر الداخلية الغنية بالاعمال الفنية المتنوعة ، حضر الفعاليات الدكتورة ريهام هلال الاستاذ المياعد بقسم الديكور و الدكتورة لولا جابر المدرس بقسم النحت و الدكتور بيشوى نبيل المدرس بقسم التصميمات المطبوعة و الدكتورة دنيا مدحت المدرس بقسم التصوير و الدكتورة سارة عبد المقصود المدرس بقسم التصوير و قام بالمحاضرة ريهام رفاعى أمين أثري بالمتحف اليوناني الروماني ومسئول ملف المتاحف الخضراء بقطاع المتاحف ، و قامت بشرح مقتنيات المتحف .
جانب من الإفتتاح (1)
جانب من الإفتتاح (2)
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