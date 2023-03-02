فرقة مسرحية إسبانية تشارك في مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب بمدينة قنا

كتبت: هناء أبو العز

تزور فرقة "أبريجو تياترو"، الإسبانية المسرحية مصر خلال النصف الأول من شهر مارس بدعم من القسم الثقافي بسفارة إسبانيا وذلك لتطوير برنامج ثقافي مكثف بمدينتي الإسكندرية وقنا.

وأشار بيان سفارة إسبانيا بالقاهرة إلى أنه في يوم 5 مارس المقبل، ستقدم الفرقة المكونة من المخرج و الكاتب باتي دومينيك والممثلة ماريا بيدال، عمل فني مسرحي بعنوان "مئات الطيور تحول دون مشيك. عرس الدم" بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وهو عمل فني من تأليف و إخراج باتي دومينيك و أداء استعراضي لماريا بيدال.

وخلال الأيام 3 و 4 و 6 مارس، ستقدم الفرقة المسرحية ورش عمل في التمثيل والإخراج المسرحي إلى طلبة من ذوي المستوى المتقدم في تخصص الفن الدرامي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بمدينة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن عميدة المعهد الدكتورة نبيلة حسن، قامت ومازالت تقوم بترويج التبادل الفني بين الفنانين المسرحين الإسباني والمصريين على مدار عدة سنوات.

وتقدم الفرقة الإسبانية في مدينة قنا نفس العمل الفني في 8 مارس في إطار المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (وهو مهرجان يقام هذا العام خلال الفترة ما بين 7 و 12 مارس ويقدم 35 عملا فنيا من 12 دولة). في أثناء هذا المهرجان، سوف يقدم كلا من ماريا بيدال وباتي دومينيك أنشطة تدريبية والإنخراط في تبادل خبرات مع مشاركين آخرين.

"مئات الطيور تحول دون مشيك. عرس الدم " هو عمل فني درامي كتبه باتي دومينيك ويبدأ من منطلق عملية من البحث في عالم شاعر إسبانيا الكبير فيديريكو جارثيا لوركا، وإبداعه الشعري والمسرحي، ليقدم من خلاله عرض متعدد الأوجه يجمع بين الغناء وفن الفلامنكو و الرقص المعاصر و التمثيل وعروض الفيديو.

وتدعو تلك الأعمال المشاهد للتأمل في عدة قضايا مثل الإعاقة والعنف ضد النوع والموت العبثي وكذلك الدفاع عن التنوع البيئي البيولوجي. إنه عمل مسرحي يناسب الجمهور من جميع الأعمار.

يشار إلى أن "أبريجو" هي فرقة مسرحية ذائعة الصيت على المستوى الدولي مقرها في منطقة كانتابريا، شمال إسبانيا. قدمت أعمالها الفنية على عدة مسارح في جميع أنحاء العالم طوال أكثر من عشرين عاما.

وباتي دومينيك هو مخرج وكاتب مسرحي لنحو عشرين عملا دراميا، قدمها في أكثر من أربعين دولة حول العالم وترجمت إلى عدة لغات من بينها العربية و الفرنسية و الإنجليزية و الألمانية و البلغارية و الصربية واليونانية والإيطالية.

وماريا بيدال - متواجدة على الساحة الفنية منذ أكثر من ثلاثين عام - وهي ممثلة تقدم جميع أنواع العروض الدرامية وتعد الممثلة الأوروبية الوحيدة التي حصدت جائزتين في العام ذاته: جائزة الأداء الفردي من رابطة الممثلين اللاتينيين وجائزة أفضل ممثلة أجنبية من رابطة النقاد، والجائزتين من مدينة نيويورك.