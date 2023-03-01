رئيس هيئة تنمية الصعيد: المشروعات التنموية تحقق "حياة كريمة" للمواطنين

إبراهيم حسان

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن محافظات الصعيد تشهد نهضة كبيرة في الفترة الحالية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن المشروعات القومية والتنموية تحقق الحياة الكريمة لمواطنين الصعيد بشكل كبير، وتوفر فرص عمل كبيرة للأهالي، مؤكدا: "هناك تحسن كبير في محافظات الصعيد، ومبادرة حياة كريمة تستهدف عودة المواطن الصعيدي بقوة".

وأوضح اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح غدا عددا من المشروعات القومية في محافظة المنيا، متابعا: "902 قرية في الصعيد يتم تنفيش مشروعات حياة كريمة بها، ولهذا يمكن أن نشير إلى أن محافظات الصعيد تحصل على 65% من أعمال المبادرة الرئاسية".