غدا.. قطع مياه الشرب عن مناطق بمدينة أسوان 8 ساعات للصيانة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب عن مناطق بمدينة أسوان، مساء غد الجمعة ولمدة 8 ساعات نظراً للقيام بأعمال صيانة.

وذكرت شركة المياه، في بيان لها، أنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق مختلفة بمدينة أسوان، مرحلة أولى، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن "منطقة البشارية وحتى مزلقان البيطرى" بمدينة أسوان من الساعة العاشرة مساء الجمعة 3 مارس 2023، وحتى السادسة صباح السبت 4 مارس 2023، وعلى المواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وعلى الجانب الآخر، أنهت فرق صيانة جنوب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإشراف المهندس مصطفى حمدان، مدير شبكات أسوان، إصلاح كسر بخط مياه المغذى لمنطقة المجمع الصناعى وحى السلام بقطر 630 مم، على عمق 6 متر من سطح الأرض.

وفى سياق آخر، أكد سيد مدنى، رئيس مدينة أسوان، أنه تم أيضاً تنفيذ أعمال تركيب كشافات اليد بالطريق الرئيسي أمام قريتى 5 و 6 بالوحدة المحلية لقري وادى كركر، وذلك تحت إشراف رئيس القرية وبمشاركة الفننين والعاملين بالوحدة.

ومن جانبه، وأشار صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات ومخلفات القمامة بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بإجمالى 20 طن يومياً.

وكشف عادل شرشر، رئيس مدينة البصيلية، عن مواصلة المتابعة الميدانية لأعمال الرش وكنس الأتربة وجمع القمامة من الحاويات بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأشار على ياسين، رئيس مدينة كلابشة، إلى أنه تم متابعة أعمال رى وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء مع تنفيذ أعمال النظافة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح سيد سعدى، رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، أنه تم المرور على الأعمال الجارية لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بمدينة أبوسمبل السياحية، وذلك بمشاركة فعالة من الشباب وتلاميذ وطلاب المدارس داخل قرى المدينة.