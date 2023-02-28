عطل مفاجئ يتسبب فى انقطاع مياه الشرب بمدينة بنها لمدة ساعة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بمدينة بنها بسبب عطل في نفق شعراوي، مشيرة إلى أن القطع سيستمر لمدة ساعة ولحين انتهاء الإصلاح.

وكشف بيان شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالقليوبية عن وجود عطل في ماسوره مياه نفق «شعراوي»، وبناء عليه قررت الشركة قطع الخدمة عن عدة مناطق بمدينه بنها.

وأوضحت الشركة، أنه جري الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح عطل ماسورة في نفق شعراوي الحيوي بمدينة بنها.

وأشارت الشركة إلى الدفع بسيارات لنقل لمياه، لتوفير حتياجات المناطق والمنشآت الحيوية خلال فترة الإنقطاعات، موجهة الاعتذار للمواطنين علي قطع الخدمة لظروف طارئة.