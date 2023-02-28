اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عطل مفاجئ يتسبب فى انقطاع مياه الشرب بمدينة بنها لمدة ساعة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:16 م
عطل مفاجئ يتسبب فى انقطاع مياه الشرب بمدينة بنها لمدة ساعة قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بمدينة بنها بسبب عطل في نفق شعراوي، مشيرة إلى أن القطع سيستمر لمدة ساعة ولحين انتهاء الإصلاح.
 
وكشف بيان شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالقليوبية عن وجود عطل في ماسوره مياه نفق «شعراوي»، وبناء عليه قررت الشركة قطع الخدمة عن عدة مناطق بمدينه بنها.
 
وأوضحت الشركة، أنه جري الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح عطل ماسورة في نفق شعراوي الحيوي بمدينة بنها.
 
وأشارت الشركة إلى الدفع بسيارات لنقل لمياه، لتوفير حتياجات المناطق والمنشآت الحيوية خلال فترة الإنقطاعات، موجهة الاعتذار للمواطنين علي قطع الخدمة لظروف طارئة.

اخبار القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

انقطاع مياه الشرب

مدينة بنها

عطل مفاجئ

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة