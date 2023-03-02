طالبات مدرسة الإعدادية الحديثة يزرن مشروعات حياة كريمة بقرية البربا فى سوهاج

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لطالبات طالبات مدرسة "الإعدادية الحديثة بنات" بسوهاج؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرية "البربا" بمركز جرجا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بهدف تعريف كل فئات المجتمع السوهاجى بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بحضور مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.
تضمنت الجولة زيارة عدد من مشروعات المبادرة بمجلس قروى "البربا" منها "مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، ومجمع الخدمات الزراعية، ومركز طب الأسرة، بالإضافة إلى نقطة إطفاء البربا.
واستمع الطالبات خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات، التى تهدف إلى تغيير واقع الريف المصرى للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
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