طالبات مدرسة الإعدادية الحديثة يزرن مشروعات حياة كريمة بقرية البربا فى سوهاج

تضمنت الجولة زيارة عدد من مشروعات المبادرة بمجلس قروى "البربا" منها "مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، ومجمع الخدمات الزراعية، ومركز طب الأسرة، بالإضافة إلى نقطة إطفاء البربا.

واستمع الطالبات خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات، التى تهدف إلى تغيير واقع الريف المصرى للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.