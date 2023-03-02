ضبط حاصل على دبلوم تجارة يدير مركزًا لزراعة الشعر بالمنصورة.. صور

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة، إنه جرى تنفيذ قرار غلق المركز بمصاحبة قوات من الشرطة بعد التأكد من خلوهما من الإشراف الطبى والإشتراطات اللازمة لإستصدار التراخيص الطبية وقد تم تحرير محاضر إثبات الحالة بالمخالفات بقسم شرطة ثان المنصورة.

من جانبها أشارت الدكتور ولاء نجيب أن المركز محل الواقعة يدار من قبل أشخاص غير مؤهلين، وغير مصرح لهم بممارسة المهنة، من بينهم حاصل على دبلوم تجارة وفنى تمريض وبعض الطلبة بالإضافة لوجود مخالفات دوائية تتعلق بحيازة أدوية متنوعة فى منشأة غير مرخصة.