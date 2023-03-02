ضبط حاصل على دبلوم تجارة يدير مركزًا لزراعة الشعر بالمنصورة.. صور

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر تمكنت من خلال لجنة مشكلة من الدكتورة ولاء نجيب، والدكتور محمد عبد العزيز، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وحى شرق المنصورة من ضبط مركز طبى لتخصص الجلدية وزراعة الشعر فى نطاق حى شرق مدينة المنصورة، تتم ادارته دون ترخيص.
وقال الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة، إنه جرى تنفيذ قرار غلق المركز بمصاحبة قوات من الشرطة بعد التأكد من خلوهما من الإشراف الطبى والإشتراطات اللازمة لإستصدار التراخيص الطبية وقد تم تحرير محاضر إثبات الحالة بالمخالفات بقسم شرطة ثان المنصورة.
من جانبها أشارت الدكتور ولاء نجيب أن المركز محل الواقعة يدار من قبل أشخاص غير مؤهلين، وغير مصرح لهم بممارسة المهنة، من بينهم حاصل على دبلوم تجارة وفنى تمريض وبعض الطلبة بالإضافة لوجود مخالفات دوائية تتعلق بحيازة أدوية متنوعة فى منشأة غير مرخصة.
عيادة الطبيب المنتحل الشخصية
عيادة الطبيب المنتحل الشخصية
عيادة الطبيب المنتحل الشخصية
عيادة الطبيب المنتحل الشخصية
عيادة الطبيب المنتحل الشخصية
عيادة الطبيب المنتحل الشخصية
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