صحة الدقهلية: تطعيم 99% من طلبة الصفين الثانى والرابع الابتدائى

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بإنجازات إدارة التطعيمات فى تغطية تطعيمات المدارس سواء الثنائى أو السحائى، مشيراً إلى أنه جرى تغطية 96% من المستهدف من طلبة الصف الأول (حضانة وابتدائى وإعدادى وثانوى) ضد الالتهاب السحائى أو الثنائى.

وأكدت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، أن التطعيمات انطلقت مع بداية العام الدارسى ومستمرة بالفصل الدراسى الثانى، في جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق داخل المدارس و الحضانات.

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه فيما يتعلق بطلاب الصف ( الثاني والرابع ) الابتدائي فإن نسبة ما تم تحقيقه وصلت إلى 99% من المستهدف، لافتة إلى أن تطعيمات المدارس تشمل تطعيم ضد الالتهاب السحائي وهو عبارة عن حقنة تحت الجلد ضد الالتهاب السحائي، ويستهدف الأطفال في مراحل "حضانة (حكومي - رسمي)، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي".

جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبد العفار وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم