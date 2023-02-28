اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:08 م
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تشييع جنازة طالبتين بالثانوية لقيتا مصرعهما فى حادث قطار بالشرقية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:39 م
تشييع جنازة طالبتين بالثانوية لقيتا مصرعهما فى حادث قطار بالشرقية تشييع جنازة طالبتين بالثانوية
الشرقية فتحية الديب

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شيع أهالى قرية الشيخ حامد التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة طالبتين بالثانوية العامة؛ لقيا مصرعهما أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما مزلقان الشيخ حامد بنطاق مركز أبو حماد، وتحفظت الأجهزة الأمنية بمركز أبو حماد على عامل المزلقان تحت تصرف جهات التحقيق.

 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من النجدة بمصرع فتاتين أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الشيخ حامد، نطاق مركز أبو حماد، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد إلى موقع البلاغ.
 
وتبين أنه أثناء عبور" ياسمين صلاح جاهين محمود" وصديقتها" مريم محمود حسن محمود" 17 عاما طالبتين بالثانوية العامة  شريط السكة الحديد، اصطدام بهما القطار، لفظتا أنفاسهما فى الحال.
 
وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، لإجراء المعاينة، وتم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوحماد، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن.
 
تشييع جنازة طالبتين بالثانوية
تشييع جنازة طالبتين بالثانوية

تشييع جنازة طالبتين بالثانوية (2)
تشييع جنازة طالبتين بالثانوية (2)

مصرع طالبتين فى حادث قطار
مصرع طالبتين فى حادث قطار

تشييع جنازة طالبتين بالثانوية (1)
تشييع جنازة طالبتين بالثانوية (1)

 


الشرقية

ابوحماد

الشيخ حامد

قرية عليم

مصرع طالبتين



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