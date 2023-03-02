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شكري يبحث مع نظيرته الكندية تطورات الأزمة الروسية الاوكرانية

الخميس، 02 مارس 2023 01:14 م
شكري يبحث مع نظيرته الكندية تطورات الأزمة الروسية الاوكرانية شكري ونظيرته الكندية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم مع ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.
 
وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أعرب عن ترحيبه بالتشاور والتنسيق مع الوزيرة الكندية حيال مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وثمن التعاون الاقتصادي بين مصر وكندا، في ظل كون مصر أحد أكبر الشركاء التجاريين لكندا في القارة الأفريقية.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري أعرب أيضاً عن تقدير مصر للتعاون الأكاديمي المتنامي بين البلدين. وتناول الجانبان الرؤى والأراء حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة الروسية الاوكرانية، وتداعياتها على الدول النامية، بالإضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، كما أثنت الوزيرة الكندية على موقف مصر من الأزمة الليبية، معربة عن تهنئتها لمصر على التنظيم الناجح لمؤتمر المناخ COP27، وما حققه من نتائج، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع موضوع الخسائر والأضرار.
 
 

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