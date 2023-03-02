بلينكن يحث مجموعة العشرين لتوجيه دعوة إلى روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا

أ.ش.أ

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي تشوبه الحرب الروسية في أوكرانيا، داعيا التكتل إلى توجيه دعوة إلى روسيا لسحب قواتها.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أن بلينكن قال اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية: "لسوء الحظ، تشوب هذا الاجتماع مرة أخرى الحرب غير المبررة ضد أوكرانيا، وهي حملة تدمير متعمدة ضد أهداف مدنية، وانتهاكها للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأكد بلينكن أنه يجب على مجموعة العشرين أن تكرر الدعوات - التي وافق عليها معظم قادة دول مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر الماضي- لروسيا لإنهاء الحرب والانسحاب من أجل السلام الدولي والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف: "حتى عندما نجمع الدعم لأوكرانيا ، فإننا لا نزال نركز ونقود التحديات العالمية. إنه ما يحتاجه العالم ويتوقعه".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن روسيا لم توافق بعد على تجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي تسهل تصدير المنتجات الزراعية في أوكرانيا، قبل انتهاء العمل بها في 18 مارس الجاري.

وأضاف بلينكن: "من الضروري أن تتحدث مجموعة العشرين نيابة عن توسيع نطاق وتمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر عرضة للخطر".

كما أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية هالة غريط، إن الولايات المتحدة ستركز خلال اجتماعات قمة العشرين على الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى جانب الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي وأمن الصحة وأمن الطاقة وأزمة المناخ وقضية المرأة حول العالم .