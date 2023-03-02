شكرى يرحب بالتوجه الاستثمارى لهولندا لزيادة حجم استثماراتها فى مصر

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير شكري على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بنيودلهي، مع وزير الخارجية الهولندي " فوبكه هوكسترا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتعاون في شتى المجالات، ولاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن شقاً كبيراً من المحادثات بين الوزيرين تركز على تبادل الرؤي حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتنسيق المواقف بشأن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، حيث أعرب شكري عن تمنياته للرئاسة الهولندية الطاجيكية المشتركة للمؤتمر بالنجاح.

كما حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره الهولندي بآخر تطورات قضية سد النهضة، وشرح عناصر الموقف والرؤية المصرية تجاه قضايا المياه.

وأعرب وزير الخارجية في هذا الإطار عن تطلع مصر نحو تعزيز التعاون مع هولندا في مجالي إدارة المياه و الزراعة، باعتبارهما من المجالات الهامة التي تحمل فرصاً واعدة للبلدين للتعاون فيها.