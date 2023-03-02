شعبة المصدرين: إنشاء المناطق اللوجستية يساهم فى تحقيق مستهدف المائة مليار دلار

كتب - إسلام سعيد

أكد هيثم طلحة عضو شعبة المصدرين، أن مصر تتمتع بكل مقومات النجاح لزيادة الصادرات وتحقيق استراتيجية المائة مليار دولار شرط إعادة النظر في حل التحديات التى تقف بين النهوض بالاستثمار والاقتصاد المصرى بما ييسرعلى المستثمر والمصدر ومن ثم دفع عجلة التصدير وزيادة العملة الأجنبية عبر زيادة إجمالية فى الصادرات.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية إنشاء مناطق لوجستية جمركية فى العديد من المناطق مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها وضرورة زيادة الوعى بأهمية التصدير، والتوعية بكل الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى التى تسهم فى انتعاش التصدير وازدهار الاقتصاد المصرى.

وطالب بأهمية العمل على تفعيل المجلس الأعلى للصادرات لمناقشة التحديات وفرص زيادة الصادرات بحضور الوزراء والهيئات والجمعيات المعنية بالتصدير من أجل الوقوف على العوائق التى تحد من الصادرات السلعية.

وقال هيثم طلحة، إنه فى ظل التحديات الراهنة فى تأمين العملة الأجنبية لا يبقى سبيل إلا احداث انطلاقة سريعة وطفرة فى نمو الصادرات من خلال دعم الدولة للعملية التصديرية وإجراءات سريعة لتشجيع المصدرين المصريين ورفع الوعي بمفاهيم التصدير بتوفير مظلة تحمى المصدرين وتوصيل المنتجات إلى العالم الخارجى.