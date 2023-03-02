شعبة الخضروات: استقرار الأسعار لجميع الأصناف مع تحقيق الاكتفاء الذاتى

كتب - إسلام سعيد

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، استقرار أسعار الخضروات عند مستويات منخفضة قبيل شهر رمضان، مع ضخ معروض قوي في كافة أسواق الجمهورية بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضار والفاكهة.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم تشهد استقرار أغلب الأصناف حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 5.5 جنيهات والبطاطس 4 إلى 6 جنيه والبصل 8 إلى 11 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 6 إلى 7 جنيه، فى حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيها والباذنجان البلدى 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 3 إلى 5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.5 و5 جنيه والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدى 3.5 إلى 4.5 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيه والكابوتشي 5 إلى 8 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.