اليوم السابع
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هنشترى بكام النهاردة.. أسعار الخضروات اليوم فى مصر

الخميس، 23 فبراير 2023 07:00 ص
هنشترى بكام النهاردة.. أسعار الخضروات اليوم فى مصر الخضروات -ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم استقرار أغلب الأصناف حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3.5  إلى 5.5  جنيهات والبطاطس 4 إلى 6 جنيه والبصل 8 إلى 11 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 6 إلى 7 جنيه، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات.
 
وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 5 إلى 7 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 3 إلى 5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.5 و 5 جنيه والفلفل الرومى 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12 إلى 20 جنيهات.
 
وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 10 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 5 جنيهات للصوب والخيار البلدي 3.5 إلى 4.5 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيه والكابوتشي 5 إلى 8 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضار

الخضروات

سعر الخضروات أسعار الخضار والفواكه



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