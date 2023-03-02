سماع دوى انفجار فى مدينة كولومنا بضواحى موسكو

كتب محمد جمال

ذكرت وسائل إعلام روسية أنه سمع دوى انفجار فى مدينة كولومنا بضواحى موسكو، بحسب شبكة العربية.

يذكرأن، قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن طائرة مسيرة تحطمت بالقرب من العاصمة الروسية، فيما ذكرت وزارة الدفاع إنه جرى إسقاط مسيرتين أوكرانيتين جنوبي البلاد.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التى يجري فيها استهداف مناطق داخل روسيا، إلا أن قرب المنطقة المستهدفة من موسكو يشير إلى مرحلة جديدة من الهجمات الأوكرانية، إذا ثبت صحة تنفيذ كييف لهذه الهجمات.

قال فوروبيوف في قناته على تليجرام إن الطائرة تحطمت بالقرب من محطة توزيع غاز في منطقة كولومنا التي تقع على بعد 110 كيلومترات من موسكو.

وقال رئيس المنطقة "حدث هذا بالقرب من قرية جوباستوفو، وكان الهدف على الأرجح منشأة بنية تحتية مدنية، ولم يصب بأذى. ولم تقع إصابات أو أضرار".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن ممثل خدمات الطوارئ، أن الطائرة سقطت بالقرب من محطة توزيع الغاز، وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "حاول نظام كييف مهاجمة مواقع بنى تحتية مدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا بمسيَّرتين". وأضافت "تم تحييد المسيّرتين ..." من دون إحداث أي ضرر.

بالإضافة إلى ذلك، صرح حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز ، أن الجيس تمكن من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة سورز، ولم تقع إصابات.