سائحون يشاركون فى حملة نظافة لشواطئ المركز السياحى الشمالى بسفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، حملة نظافة الشواطئ بمنطقة كيلو 8، بمشاركة عد من السائحين المقيمين في المنطقة.

وقال رئيس المدينة سفاجا ، إنه بناء على رغبة عدد من السائحين تم تنظيم حملة لنظافة لشواطئ من المخلفات البلاستيكية، وتم جمع كميات من المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر وتعبئتها بأكياس ونقلها للموقع المخصص.

وأضاف رئيس المدينة، أن هذه الحملة تمثل أهمية قصوى في الحفاظ على البيئة البحرية بالتنسيق مع إدارة البيئة بالوحدة المحلية وتم رفع 10 أطنان من المخلفات وتم تسليمهم إلى شركة النظافة بالمدينة لنقلهم إلى الموقع المخصص لإلقاء المخلفات.

ولفت إلى أن الحملة إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية، آملا في بقاء شواطئ المدينة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضمان للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها وأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدي أفراد المجتمع.