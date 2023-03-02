حملة للتفتيش على صلاحية الأغذية بالأسواق والمحالّ والمطاعم في سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا ، حملة نظمتها الإدارة الصحية بسفاجا على الأسواق والمحالّ والمطاعم للتفتيش علي الأغذية واللحوم والدواجن المجمدة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

واكدت مجلس مدينة الغردقة أن ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بمرور فريق من التفتيش الغذائي برئاسة محمد جندية مفتش عام الأغذية سفاجا على عدد من المحالّ والمطاعم لسحب عينات من المواد الغذائية.

وقال الدكتور جورج وليم مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أنه تم الدفع بلجنة للمرور علي المحلات والمطاعم والمقاهي وتم أخذ عينات من المواد الغذائية، حيث تم إرسالها الي المعمل الرئيسي بمديرية الصحة محافظة البحر الأحمر، للتأكد من صلاحيتها للبيع حفاظا على المستهلك كما تم مراجعة صلاحية السلع والمواد الغذائية التي تباع في المحلات.

واضاف أنه تم سحب 7 عينات ياميش رمضان، كما تم تحرير محاضر جنح صحية و 3 محاضر نقص اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية، واضاف أن اللحنة تمكنت من إعدام 47 كيلو جرام من الأغذية التالفة.



