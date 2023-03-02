زاهي حواس: اكتشاف الممر داخل هرم خوفو أهم كشف علمي في العصر الحديث

وصف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري الكبير، الإعلان عن اكتشاف ممر جديد بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو بأنه أهم كشف علمي في العصر الحديث.
أضاف خلال كلمته ضمن المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع استكشاف الأهرامات، سكان بيراميدز: نعلن أننا كشفنا عن ممر جديد لأول مرة داخل هرم الملك خوفو، وأي كشف داخل هرم خوفو حديث يهتز له العالم كله، ونحن أمام أهم كشف أثري داخل هرم خوفو.
استكمل بقوله: لدينا في الدولة القديمة 9 أهرامات لملوك، لدينا فيهم هرمين بدؤا في البوح بأسرارهم هما هرم سنفرو وهرم الملك خوفو، والممرات تم عملها لغرض معين وإخفاء شىء معين، ربما تكون حجرة الدفن الحقيقة الخاصة بالملك خوفو.
واختتم بقوله: الإنسان يخاف من الزمن، والزمن يخاف من الأهرامات، لما به من أسرار لم تكتشف بعد.
ومشروع استكشاف الأهرامات بدأ في عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP ويقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية وهي أحدث التقنيات في مجال المسح.
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