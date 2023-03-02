اليوم السابع
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مصطفى وزيري من أمام الأهرامات: نسعى جاهدين لاكتشاف آثار الملك خوفو

الخميس، 02 مارس 2023 10:48 ص
مصطفى وزيري من أمام الأهرامات: نسعى جاهدين لاكتشاف آثار الملك خوفو مصطفى وزيري خلال كلمته
كتب محمد أسعد تصوير محمود فخري وحسن محمد

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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن الدولة تسعى جاهدة لاكتشاف كنوز وآثار الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر ضمن أهرامات الجيزة، خاصة أنه لم يتم اكتشاف الكنوز التي تركها بعد.
 
أضاف خلال كلمته ضمن المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع استكشاف الأهرامات، سكان بيراميدز، أنه مع اكتشاف الممر بطوله ٩ أمتار داخل الهرم الأكبر، نعتقد أن هذا الممر لتخفيف الأحمال، ولدينا الكثير من الغموض، والجميع يسعى جاهدًا للكشف عن آثار الملك خوفو، فلم نعثر على آثار له سوى تمثال صغير، واعتقادي أن هذا الممر لتخفيف الضغط عن شىء ما.
 
وقال إن الفريق العمل القائم على المشروع مكون من ممثلين من دول ألمانيا، أمريكا، كندا، واليابان، بجانب فرنسا وتم استخدام أحدث الأجهزة العلمية التي استخدمت لهذا المسح.
 
ومشروع استكشاف الأهرامات بدأ في عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP ويقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية وهي أحدث التقنيات في مجال المسح.
 
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مصطفى وزيري خلال كلمته

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استكشاف الأهرامات

الهرم الأكبر

هرم خوفو

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