اليوم السابع
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رئيس وزراء بولندا: الحرب الروسية الأوكرانية تتحكم فى مستقبل أوروبا

الخميس، 02 مارس 2023 12:24 م
رئيس وزراء بولندا: الحرب الروسية الأوكرانية تتحكم فى مستقبل أوروبا الحرب الأوكرانية
كتبت: هناء أبو العز

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قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، إن الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا تتعلق بمستقبل أوروبا واستقرارها.
 
وأضاف  في تصريح نقله راديو بولندا اليوم الخميس: "لهذا السبب، عبر مساعدة الجنود الأوكرانيين والجيش الأوكراني أعتقد أننا نساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة".
 
وحول تسليم الأسلحة والمساعدات العسكرية والإنسانية البولندية لأوكرانيا، قال مورافيسكي "لقد أنشأنا تحالفا من الدول الراغبة في إرسال دبابات حديثة جدا إلى أوكرانيا، وقد سلمت بولندا بالفعل أول دبابات ليوبارد حديثة إلى أوكرانيا،  وهذا مهم للغاية في ساحة المعركة وفقا لما أكده القادة العسكريون في أوكرانيا، ولهذا نحاول أن نقود ونشجع الآخرين على إرسال أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".
 
وبشأن زيارته الأخيرة إلى كييف ولقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال مورافيسكي: كنت في كييف قبل عدة أيام، وأعرب الرئيس زيلينسكي عن امتنان الشعب الأوكراني لبولندا على استقبالها للاجئين الأوكرانيين، مؤكدا أن الأوكرانيين موضع ترحيب في بولندا مهما استغرق الأمر من وقت.
 
 

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