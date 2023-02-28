القوات الأوكرانية تتصدى لأكثر من 60 هجوما روسيا على شرق البلاد

أ.ش.أ

تركز القوات الروسية جهودها على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات كوبيانسك، ليمان، بخموت، أفدييفكا، وشختارسك.. حيث تصدى الجيش الأوكراني لأكثر من 60 هجوما على شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة القول :"خلال اليوم الماضي، صدت القوات الأوكرانية أكثر من 60 هجوما للروس في هذه الاتجاهات، وفي غضون ذلك، شنت روسيا 8 ضربات صاروخية و 32 ضربة جوية، وفتح النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة (ميلرز) 85 مرة، التهديد بشن مزيد من الضربات الصاروخية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا".

وفي المقابل، دمر الجيش الأوكراني خلال الـ "24" ساعة الماضية، 11 طائرة انتحارية من طراز شاهد -136 وطائرة زالا بدون طيار.

وشنت القوات الجوية الأوكرانية 4 ضربات على مجموعات روسية.. حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة روسيا واحدا، ومجموعتين من الأفراد الروس، وموقعين لنظام صواريخ للدفاع الجوي.

وفي اتجاه خيرسون، شنت القوات الروسية ضربات مدفعية بالقرب من مناطق هافريليفكا، كاتشكاريفكا، فسيلي، تياهينكا، إنجينيرن، أنتونيفكا، بريهوف وخيرسون في منطقة خيرسون.

ويمنع الروس المدنيين من التحرك داخل منطقة برومين بخيرسون إلا لأولئك الذين لديهم تسجيل محلي وتصريح خاص بالدخول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.