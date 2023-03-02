رئيس كهرباء القناة يكرم بطلة العالم فى تنس الطاولة من ذوى الهمم

كتبت رحمة رمضان

كرم المهندس سامي ابو ورده رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء البطلة لمياء محمد شحاته لاعبة نادي الكهرباء بالإسماعيلية بعد فوزها ببطولة الجمهورية المركز الثاني ببطولة العالم لذوى الهمم في تنس الطاولة، وذلك فى إطار الاهتمام بالرياضه لما لها من أهمية كبري وأثر كبير في صنع إنسان صالح للوطن.

وأضاف "أبو وردة" فى تصريحات صحفية له ، أنه يحرص على الاهتمام بالنشاط الرياضي بشركة القناة بشكل عام ورياضة ذوي الهمم وتشجيعهم على حصد البطولات المحلية والعالمية بشكل خاص، لافتا إلى أنه منح اللاعبة شهادة تقدير، وحثها على بذل المزيد من الجهد والتفوق والنجاح الدائم .

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أجرت فعاليات قرعة مجموعات الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعام الخامس على التوالي لشركات قطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك والتى ستنطلق فى 3 أبريل المقبل.

وقال علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة ومدير إدارة النشاط الرياضي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن القرعة شهدت مشاركة ممثلى ال18 فريقًا فى فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة، وأسفرت القرعة عن تشكيل 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى كلا من فرق شركات القناة لتوزيع الكهرباء، والخدمات الطبية و شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء و البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف: "المجموعة الثانية تضم فرق شركات وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء و مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء و المصرية لنقل الكهرباء والمحطات المائية لإنتاج الكهرباء، و تضم المجموعة الثالثة فرق شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و القاهرة لإنتاج الكهرباء، وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، و المجموعة الرابعة تضم فرق شركات جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأجيماك، والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والوجه القبلي".