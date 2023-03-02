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رئيس الوزراء: إنفاق 7 مليارات جنيه لتطوير قطاع الصحة فى محافظة المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 02:28 م
رئيس الوزراء: إنفاق 7 مليارات جنيه لتطوير قطاع الصحة فى محافظة المنيا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الأعمال الذي تنفذه الدولة المصرية كبير جدا، مردفا: "كنا نتابع على مدار الفترة الماضية حديث جانب من الناس كانت تستكتر حجم الأعمال التي تقوم بها الدولة، وكانت تطالب بتخفيفها لأن تكلفة الإنفاق على المشروعات كبيرة، ونحن نستطلع آراء المواطنين فيما يتعلق بالأعمال بكل شفافية، ولاسيما في المناطق التي لم تمتد إليها حجم التنمية، ونشعر أنه ما زال هناك جهود لا بد أن تبذل من الدولة للتخفيف على الأهالي".
 
أضاف مدبولي، في كلمته على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة المنيا الجديدة، أن نسبة الرضاء على مستوى التعليم في تزايد ولكن ما زال هناك تحديات لابد على الحكومة مواجهتها، أما فيما يعلق بالتعليم العالي، أنفقت الدولة المصرية ما يقرب من 5 مليارات جنيه لزيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، وإنشاء معاهد حكومية وخاصة، متابعا: "أنشأنا حجم هائل من الكليات والمعاهد إلى جانب تطوير القائم منها، وقد تكون أهم وأحدث جامعة دخلت الخدمة هذا العام هي جامعة المنيا الأهلية كواحدة من الجامعات التي وجه بها الرئيس لتبنى في أسرع وقت ممكن لتوفير خدمة تعليمية مميزة لأبناء مصر في كل المحافظات".
 
فيما يتعلق بمستوى الرعاية الصحية، كشف رئيس الوزراء: "تحسين الخدمات شغلنا الشاغل، ونفذنا حجم كبير من المشروعات سواء في إنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز ووحدات صحية، وتجاوزت التكلفة 7 مليارات جنيه في هذا الملف، إلى جانب مشروعات حياة كريمة".
 
وأشار إلى أن نصيب المنيا من العلاج على نفقة الدولة في 2014 كانت 141 مليون جنيه، والعام الماضي ارتفعت إلى 500 مليون جنيه، أي تضاعفت إلى 250%، كما أن عدد من تم علاجهم من خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة كانوا 78 ألف حالة في 2014 وارتفعت الأعداد إلى 147 ألف حالة في 2022.
 

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