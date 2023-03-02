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رئيس الوزراء: 143 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى محافظة المنيا

الخميس، 02 مارس 2023 02:22 م
رئيس الوزراء: 143 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى محافظة المنيا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم ومحمد عبد المجيد

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أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن رؤية الدولة المصرية هى تحسين حياة المواطنين، متابعا: "الدولة تعمل على تحسين معيشة المواطن.. الإنجازات ليست فقط أن ننفذ مشروعات.. حيث إن القيادة السياسية اعمل بمحاور موازية على تحسين مستوي معيشة المواطن.. ودي رسالة الرئيس السيسي خلال تواجده في سوهاج.. وهى الاستمرار في وضع صعيد مصر على قمة الأولويات".
 
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته ضمن افتتاح مشروعات جديدة تنموية وخدمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "143 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في محافظة المنيا.. حياة كريمة تحظى بالنصيب الأكبر.. ثم التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية وتنمية المكان.. وفى بناء الإنسان تم زيادة عدد المدارس والرفع من الكفاءة.. والعدد زاد بحوالى 18 % من إجمالي عدد المدارس المستهدف.. 22 % في التعليم الفني..  وهو ما ساهم في انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي.. وتركيز الدولة ليس فقط على عدد المدارس والنوعية الجديدة من المدارس.. منذ دقائق أجري الرئيس السيسي جولة فى مدرسة المتفوقين.. والتقى عددا من الطلاب مثل الطالب صهيب عامر، الذي يعد من أفضل 100 طالب في علوم الأعصاب والاختراعات.

مصطفى مدبولى

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