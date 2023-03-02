اليوم السابع
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رئيس اتحاد عمال الجيزة: حزمة القرارات الرئاسية ترفع العبء عن المواطنين

الخميس، 02 مارس 2023 05:09 م
رئيس اتحاد عمال الجيزة: حزمة القرارات الرئاسية ترفع العبء عن المواطنين رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة
كتبت – مرام محمد

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ثمن محمد كامل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

وأكد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، أن حزمة القرارات الرئاسية بشرى سارة لجميع المواطنين، تؤكد دعم الرئيس لمحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم بما يكفل لهم حق العيش الكريم، مشيرا أن القرار سيكون له عظيم الأثر على حياة العمال وعجلة الإنتاج.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

 كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

كما وجه الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.


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