رئيسة الوزراء الإيطالية: الهند يمكنها التوسط لإحلال السلام فى أوكرانيا

فاطمة شوقى

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تعتقد أن الهند يمكن أن تساعد في التوسط من أجل السلام في أوكرانيا بعد التدخل الروسي وذلك عقب محادثات ثنائية أجرتها مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي اليوم الخميس.

وأضافت ميلوني أن "مودي على علم بموقف إيطاليا الداعي إلى تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا. نتشارك الأمل في أن الهند، بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين، يمكن أن يكون لها دور في تسهيل الطريق نحو إنهاء الأعمال العدائية وإحلال سلام عادل"، بحسب وكالة أنسا، الإيطالية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين إيطاليا والهند، قالت ميلوني إنها اتفقت خلال اجتماعها مع مودي على "الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية لأن علاقاتنا متينة للغاية".

ومضت تقول: "أفكر في التعاون التجاري، لقد وصلنا الى رقم يقارب 15 مليار يورو في (قيمة تجارتنا)، ولكن كلانا مقتنع بأنه يمكن عمل المزيد".

ويرافق ميلوني في زيارتها إلى الهند وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني.