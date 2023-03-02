خبير اقتصادي: قرارات الرئيس تأكيد من الدولة على دعم المواطنين وتحسين دخولهم

كتب عبد الحليم سالم

أكد ‏الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي العالمي صعب وهو وضع استثنائي على مستوى العالم كله، ولا سيما في ظل رفع الفائدة الأمريكية بشكل مستمر ومتواصل‬، وبالتالي هناك ارتفاع فى التضخم وفى الأسعار العالمية لكافة السلع تقريبا، وهو ما يتسبب في تخفيض قوة العملات .

أضاف إن قرارات الرئيس السيسى اليوم المتعلقة ب زيادة الأجور للموظفين والمعاشات وتكافل وكرامة و زيادة الحد الأدنى ، خطوة مهمة لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء ومشاركتهم فيها ، بحيث لا يتحملها المواطن وحده ، حيث ركزت الدولة على المواطن دون النظر لعجز الموازنة المتوقع والسعى لخفضه ، لاعتبارات كثيرة .

أوضح ‏أحمد عبد الحافظ ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعجيل صرف تلك الزيادات خلال الشهر القادم خطوة مهمة ولاسيما انه يتزامن مع الشهر رمضان الكريم وهو مناسبة دينية مهمة وكذلك عيد الفطر ، وهذه خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين لمواجهة التضخم ، لافتا ان الدولة تقول للمواطن انا معك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة علي المستوي العالمي وتسعي للتخفيف عنك وتحمل جزء من الاعباء معك .

‏أشار أن مصر من الأسواق الناشئة التي خرجت منها حوالي 24 مليار جنيه خلال الفترة الماضية وهذا أثر بشكل كبير ‏علاوة على ارتفاع أسعار المحروقات خاصة البنزين بالإضافة إلى الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بخفض قوة العملة مقارنة بالدولار كل هذه عوامل ضغط على المواطنين سعت الدولة للتخفيف عنهم من خلال حزمة الاجراءات الاقتصادية .