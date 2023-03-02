حياة كريمة: الكشف على 257 حالة فى قافلة طبية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، بالتعاون مع كلية الصيدلة والإدارة الطبية ومعهد الهندسة الوراثية اليوم الخميس، قافلة طبية مجانيه عزبة "جاكوبس"، مركز السادات" محافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة ، وجامعة مدينة السادات، حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين فى قري محافظة المنوفية ، تأتي القافلة الطبية ضمن مبادرة حياه كريمه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك.

وشهدت الفعالية توقيع الكشف الطبي على المرضى، وتقديم العلاج لهم بالمجان، وقد بلغ إجمالى الحالات 257 حالة بواقع 101 حالة أطفال 64 عظام، 59 باطنة، 33 تحاليل.

أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشرية البيطرية والزراعية؛ وتأتي القافله برعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور محمد عبد الخالق، عميد كلية الصيدلة، وإشراف المهندس حمدي الشامي، مديرعام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيناس عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ضمت القافلة العديد من العيادات من باطنة وأطفال وعظام، وكذلك التحاليل الطبية.