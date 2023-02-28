الكشف على 220 حالة فى قافلة طبية بقرية مليج فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أطلقت جامعة مدينة السادات، مشروع بيئى تنموى متكامل بقرية " مليج"مركز شبين الكوم بالمنوفية ‏‎ضمن مبادرة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير، وذلك استكمالا للمشروع القومي (حياه كريمة) الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة.

يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019 والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشريه أو بيطريه وزراعية، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.

يأتى هذا المشروع التنموي تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية ، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور محمد منير ،مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية ، وشمل المشروع الكشف الطبي بالمجان في تخصصات الأطفال ، العظام و الباطنة.

وحققت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من أهل القرية وقد تم الكشف بالمجان. حيث بلغ إجمالى عدد حالات الكشف الطبي 220حاله وجاء تصنيفها كالآتي "80 حالة عظام ، 70حالة باطنة، 70 حالة أطفال، حضر الندوات 198 من أهالى القرية وكان إجمالي المستفيدين من المشروع التنموي 418 فردا.