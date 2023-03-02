اليوم السابع
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حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالبحيرة

الخميس، 02 مارس 2023 07:15 م
حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالبحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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قررت نيابة إيتاى البارود بالبحيرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات وترويجها بمراكز المحافظة.

 

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من قسم شرطة إيتاى البارود، وترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «ح.ن.ح»، و«إ.ص.ع» عاطلين ومقيمين بمركز إيتاى البارود لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة 800 جرام  و73 تذكرة لذات المخدر.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.


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