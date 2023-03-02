حالة الطقس فى دمياط.. شمس ساطعة وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة إضافة إلي هدوء كبير في سرعة الرياح وكذلك انخفاض في منسوب مياه نهر النيل.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت خلال الأيام الماضية موجة من الطقس غير المستقر، ويسود طقس حار نهار بارد ليلا على كافة أنحاء المحافظة، وذلك عقب موجة من الطقس السئ، والتي تسببت في تعطيل حركة رحلات الصيد ليضع ايام نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وكذلك سرعة الرياح.

وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأية تغيرات تطرأ على حالة الطقس، إضافة إلي عقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المحافظة بشأن متابعة الموقف اولا بأول وذلك من أجل التعامل الفورى مع أية طوارئ.

كما تابعت محافظ دمياط، استعدادات شواطئ المدينة لاستقبال المواطنين خلال فصل الصيف المقبل، فضلا عن متابعتها استعدادات المحافظة لاستقبال اعياد الربيع.

وشهدت مدينة رأس البر إقبالا متوسطا من قبل المواطنين على شواطئ المدينة هربا من ارتفاع درجات الحرارة، كما استقبلت شواطئ مدينة دمياط الجديدة عددا كبيرا من قبل الأهالي والذين حرصوا على التواجد بشواطئ المدينة هربا من ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة هذه الأثناء.

كما أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل داخل الهيئة بشكل طبيعي، إضافة إلي تداول الحاويات، وكذلك سفن البضائع، فضلا عن مغادرة قطارات بضائع أخري بصورة طبيعية، وعلى صعيد آخر استعدت رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج للعودة مرة أخري إلي العمل بشكل طبيعي، وذلك بعد أن توقفت لفترة جراء موجة الطقس السئ التي كانت قد شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية، فيما استمر العمل داخل بوغاز مدينة عزبة البرج بدمياط بشكل طبيعي.