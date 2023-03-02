اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية وتضبط عنصرين إرهابيين

الخميس، 02 مارس 2023 08:00 ص
تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية وتضبط عنصرين إرهابيين هجرة غير شرعية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، بالإضافة إلى ضبط عنصرييي إرهابيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان الأربعاء، أنه في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة الغير قانونية بتونس تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات توزر، القصرين، قابس، جندوبة، أريانة وقبلي من ضبط 42 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا الدخول والإقامة على خلاف الصيغ القانونية.

وفي سياق منفصل، أشار البيان إلى القبض على عنصر تكفيري وتمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بدوار هيشر من ضبطه وأبلغت وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة سنتين.

كما أشار إلي أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بجبل الوسط زغوان تمكنت من ضبط شخصا أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاما.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.


هجره غير شرعيه

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الحرس الوطنى التونسى

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جندوبه

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