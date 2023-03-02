تلاميذ المنيا يستقبلون الرئيس السيسى بالورود خلال تفقد مشروعات "حياة كريمة".. فيديو

كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

حرص تلاميذ محافظة المنيا، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالورد، خلال تفقد الرئيس السيسي المشروعات التي تنفذها مبادرة "حياة كريمة".

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب طفل من محافظة المنيا، حيث قال الطفل للرئيس عبد الفتاح السيسي: "ممكن اطلب منك طلب.. ينفع تحضني".. ليرد عليه الرئيس السيسي قائلا: "احضنك يا حبيبي تعالى".

طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب.

وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.