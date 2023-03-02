تقديم خدمات الكشف الطبى لغير المشتركين بالتأمين الصحى بالوادى الجديد بأجر رمزى

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء تقديم خدمات الكشف الطبي للمواطنين غير المنتفعين بخدمات التأمين الصحي في مقابل أجر رمزى، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية لمبادرة تشغيل العيادات المسائية؛ تيسيرًا على المواطنين، وسعيًا لتقديم خدمة طبية لائقة للجميع.

وأوضحت دكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، أنه سيتم تطبيق ذلك على جميع العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحي، وتقديم خدمات الكشف الطبي في التخصصات المختلفة من خلال الأطباء والاستشاريين، وكذلك فحوصات اللجان التخصصية لغير منتفعي التأمين الصحي في مقابل أجر رمزي.