قنصل روسيا بالإسكندرية يشارك فى محاضرة كتاب "رحلة فى الذاكرة"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية محاضرة بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق القناه الروسية بحضور كارين فاسيليان قنصل عام روسيا بالإسكندرية ومدير البيت الروسى بالإسكندرية بافيل كيديسيوك، وتضمنت المحاضرة عرض كتاب "رحلة في الذاكرة" لـخالد الرشد، مُعِد البرامج الشهير وكذلك كتاب "الهمجية" الذي يتحدث عن غزو العراق لـسلام مسافر- مُعِد برامج ومذيع بالقناة.

فى سياق آخر افتتح المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية، معرض بعنوان " روحانيات فنية " للفنون التشكيلية تحت اشراف لجنة تحكيم برعاية كلية الفنون الجميلة ، وبحضور بعض النقاد وخبراء تثمين الأعمال الفنية وكبار الفنانين والوسط الفنى وبعض الشخصيات الفنية المؤثرة.

وشارك فى الافتتاح مدير البيت الروسى بالإسكندرية، الدكتورة بهية جلال عميدة كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ونقيب الفنانين التشكيليين المهندس حسن وصفى والدكتور عادل مصطفى"الأستاذ بكلية الفنون التشكيلية ، الدكتورة ايناس دياب مديرة مركز الحرية للابداع والناقد "عادل بنيامين".

ويتضمن المعرض مجالات التصوير بمختلف الخامات (الزيتى / الرصاص / الفحم / النحت) ، أعمال الخزف والمشغولات اليدوية ، المشغولات الجلدية ، التصوير الفوتوغرافي ، الخطوط، الديكوباج، مختلف أشكال التعبير الفني.