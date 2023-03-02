تعرف على أماكن قطع الكهرباء بمدينة بنى سويف اليوم الخميس

تشهد مدينة بنى سويف اليوم الخميس فصل التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع لصيانة بعض المغذيات.

وأعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمدينة بنى سويف، اليوم الخميس، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التى تخدم تلك المناطق.

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء اليوم الخميس عن مناطق "عبد السلام عارف من طريق السادات، أمام أبراج الأوقاف، شركة هرايكو، مساكن حوض الدلالة، مكتب الصحة بالغمراوي".

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار "بشكل مؤقت" لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.