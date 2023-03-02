اليوم السابع
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الخميس، 02 مارس 2023 12:54 م
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تطوير خمس مناطق عشوائية فى العريش بتكلفة 225 مليون جنيه

الخميس، 02 مارس 2023 12:24 م
تطوير خمس مناطق عشوائية فى العريش بتكلفة 225 مليون جنيه جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة، مشيرا خلال اجتماع لجنة تطوير العشوائيات، والذى عقد برئاسته وبحضور ممثلى الجهات المعنية، إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المعد لتنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وسرعة الانتهاء من إنجاز الأعمال الإنشائية لتك المشروعات. 
 
ولفت الغندور إلى أن تلك المناطق هى "عاطف السادات، الصفا، غرب العريش، شمال العريش، كرم أبو نجيلة"، حيث تشمل أعمال التطوير أعمال الرصف وإعادة تأهيل وتطوير شبكة الكهرباء. 
 
وأعلن الغندور أن تكلفة تطوير المناطق العشوائية تبلغ 225 مليون جنيه، بتمويل من صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
 


 

 


شمال سيناء

العريش

تطوير

مجلس الوزراء

صندوق التنمية



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