"تمريض القناة" تواصل دوراتها لنشر ثقافة الوعي الصحي والإسعاف بين المواطنين

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تحرص على التوجه لمجتمعها بمصفوفة متميزة من الدورات التدريبية التي تسهم في خلق حالة وعي صحي بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن كلية التمريض تنظم ورش عمل ودورات تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على تعزيز وإكتساب المعرفة في الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافه، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها، وأيضا التعريف بالجهات التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.

وفي سياق متصل نظمت كلية التمريض جامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض ورشة تدريبية تحت عنوان " تدريب على الحقن " .

وأفادت الدكتور وفاء عبد العظيم الحسيني أن اليوم الأول للدورة شهد عمل دوره تدريبية للحقن العضلى للفئات المجتمعية و قامت الدكتورة هناء قاسم فرج بشرح طريقة الحقن العضلي و كما قامت بالشرح النظرى و العملي .

وأعرب المتدربون عن سعادتهم بالإستفادة من تلك المعلومات و التطبيق العملى مقدمين جزيل الشكر للكليه و مجهوداتها و حسن الإدارة و الاستقبال متمنين تكرار مثل تلك الدورات التدريبية.