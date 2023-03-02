ترميم الحفر والمطبات وإعادة الشيء لأصله بأحياء الإسكندرية استجابة للمواطنين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاستمرار في ترميم الحفر والمطبات بالشوارع وخاصة بالمناطق التى كثرت منها شكاوي المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت مديرية الطرق والنقل بالبدء في ترميم الحفر والمطبات بأحياء وسط، ومنتزه أول، والعجمي، ومنتزه ثان وأوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال الأيام الماضية تم رصد الشوارع التى كثرت منها شكاوي المواطنين بكل حي وتم البدء في أربعة أحياء، لافتة إلى أنه في حي وسط تم ترميم الحفر في شارع بورسعيد بمنطقة كليوباترا وشارع الشهداء بالمنشية، وفي حي منتزه أول تم البدء في ترميم شارع دوران السيوف وشارع رستم باشا خلف قسم منتزه أول.
وعلى الصعيد ذاته؛ تم ترميم الحفر والمطبات في حي العجمي بشارع الهانوفيل الرئيسي وذلك إستجابة لمطالب أهالي الحي، وفي حي منتزه ثان تم البدء بشارع 8و 9 متفرعين من شارع 45 نظرًا لكثرة شكاوي الأهالي من وجود حفر و مطبات بها.
وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشددا على ضرورة الإسراع في أعمال إعادة الشئ لأصله في المناطق الأشد احتياجا و التى تكررت منها شكاوي المواطنين.
هذا وأكد المحافظ، بأنه استجابة لمطالب أهالي أحياء منتزه أول وثان ووسط وشرق والعجمي، فيما يختص بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها شركات المرافق؛ فقد تم خلال الشهر الماضي إعادة الشيء لأصله في 15 شارع في الأحياء الـ 5 التي كثرت منها شكاوي المواطنين، كما وجه الشريف مديرية الطرق بإعداد خطة زمنية لشركات المرافق لسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في الشوارع.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أكدت المهندسة /أمل محمود، أنه تم الإنتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله في 3 شوارع بحي منتزه أول وهي (شارع البصل بالفلكي- وشارع جلال حمادة من خالد بن الوليد- شارع أرض نوفل من أديب معقد)، كما تم إعادة الشيء لأصله في 4 شوارع بحي منتزه ثان (شارع الكوبانية- شارع النبوي المهندس- وشارع 30 من النبوي المهندس- وشارع مدرسة حسين طه بمساكن ضباط طوسون)
كما أشارت مدير مديرية الطرق أنه في حي شرق تم إعادة الشيء لأصله في 3 شوارع هي (شارع محمد أمين شهيب- شارع صالح باشا- عدلي يكن)، أما في حي وسط تم إعادة الشيء لأصله والانتهاء من تركيب الأرصفة في 3 شوارع هي ( شارع شمبليون- قناة السويس بجوار كلية الآداب- شارع أحمد اسماعيل) وعن حي العجمي أوضحت محمود بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شارعين هم (شارع عبد الفتاح الطلخاوي - شارع عبيد الطلخاوي الهايبر).
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