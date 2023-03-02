ترميم الحفر والمطبات وإعادة الشيء لأصله بأحياء الإسكندرية استجابة للمواطنين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاستمرار في ترميم الحفر والمطبات بالشوارع وخاصة بالمناطق التى كثرت منها شكاوي المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت مديرية الطرق والنقل بالبدء في ترميم الحفر والمطبات بأحياء وسط، ومنتزه أول، والعجمي، ومنتزه ثان وأوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال الأيام الماضية تم رصد الشوارع التى كثرت منها شكاوي المواطنين بكل حي وتم البدء في أربعة أحياء، لافتة إلى أنه في حي وسط تم ترميم الحفر في شارع بورسعيد بمنطقة كليوباترا وشارع الشهداء بالمنشية، وفي حي منتزه أول تم البدء في ترميم شارع دوران السيوف وشارع رستم باشا خلف قسم منتزه أول.

وعلى الصعيد ذاته؛ تم ترميم الحفر والمطبات في حي العجمي بشارع الهانوفيل الرئيسي وذلك إستجابة لمطالب أهالي الحي، وفي حي منتزه ثان تم البدء بشارع 8و 9 متفرعين من شارع 45 نظرًا لكثرة شكاوي الأهالي من وجود حفر و مطبات بها.