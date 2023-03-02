ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 25 مدرسا بجامعة طنطا

الغربية محمد طارق

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من أمل على عبد الحافظ ، صديقه محمد توفيق ، يمنى عبد المنعم زمزم بكلية الطب ، لوله عبد الوهاب عبد العاطي بكلية التمريض

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من هبه محمد عبد الرحيم ، رشا عبد العزيز عبد اللطيف بكلية الطب ، امل عبد المنعم عبد الله بكلية الصيدلة، صلاح عزت الزهرى بكلية العلوم ، أسماء عبد المنعم سراج بكلية التجارة ، ايمان على الشرقاوى كلية التربية النوعية ، أمانى كمال عبد الله بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من حسام محمد ابو المعاطى ، رانيا ممدوح الكافورى ، مروة عبد السلام تركى ، نسرين صفوت عبد الرحمن ، ياسمين ابو اليزيد عبد الحليم ، ايمان بسيونى السعدنى ، محمد السيد القاضى ، عبد الله صلاح الدبيكى ، هبه محمد عبد ربه ، منار صلاح عبد الحكيم ، نوران عبد العزيز الأسود ، مرام مفرح محروس ، عزه مصطفى أبو شنادى ، احمد محمد ابراهيم ، فاطمه اسماعيل أبو هرجه ، ايمان حسن عبد الرؤوف ، وليد عبد الله رشدى ، احمد محمد أبوزيد بكلية الطب ، حسام مجدى السعداوى بكلية الصيدلة ، احمد نعمان المزين بكلية طب الأسنان ، سارة حسنى شعلان بكلية الهندسة ، بسمه مصطفى الشيخ ، مروة مبروك الغول بكلية العلوم ، أية فتحى سرحان بكلية الآداب ، احلام محمود جاد كلية التربية النوعية

والموافقة على منح (105) درجة دبلوم ، وعدد ( 184 ) درجة ماجستير ، وعدد ( 46 ) درجة دكتوراه ، وعدد (2) درجة دكتور الصيدلة

وكانت كليات جامعة طنطا واصلت استضافة ندوات توعوية لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات " التى نظمتها مؤسسة "حياة كريمة " بكليات "الهندسة والعلوم "، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور امجد سالم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عاطف نهال وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية.

خلال الندوات تم عرض فيلم وثائقي يوضح كافة أنشطة ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" وماتم إنجازه وتنفيذه منها على أرض الواقع، وأيضا المجالات المتاحة للمشاركة فى العمل التطوعي بالمبادرة مع توزيع استمارة تسجيل على الطلاب الراغبين فى الانضمام للمؤسسة.