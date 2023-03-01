ندوة تعريفية لطلاب كليتى الحاسبات والمعلومات والهندسة

الغربية مصطفى عادل

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا اليوم ، ندوة علمية تعريفية لطلاب كليتى الحاسبات والمعلومات والهندسة، وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ITI، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

أكد الدكتور محمود ذكى، أن ملف الأمن السيبرانى يعد من أهم الملفات التى توليها الدولة اهتمام فى خطتها الاستراتيجية 2030، من أجل الحفاظ على حماية المعلومات الشخصية وتحقيق بيئة رقمية آمنة من هجمات الجرائم الإلكترونية، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم وانتشار التعاملات الرقمية بشكل يومى.

وأشار الدكتور محمد حسين، أن تنظيم مثل هذه الندوات العلمية يأتى فى إطار دور الجامعة التوعوى لبناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم فى مجالات علوم الحاسب والأمن السيبرانى، باعتبارها عنصر أساسى فى كافة مجالات الحياة الشخصية والعملية مما يدعم الطالب للعمل فى المجال بعد التخرج مواكباً ما لحق به من تطورات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نانسي الحفناوي، أن الندوة تناولت تعريف الطلاب بالمنح والبرامج المجانية التى يقدمها المعهد للطلاب فى مجالات علوم الحاسب والأمن السيبرانى، بمشاركة متخصصين في مجال تطوير مهارات التعليم والتدريب بالمعهد، كما تم تسلط الضوء على تطبيقات النمذجة والمحاكاة في الهندسة المعمارية والتصميم العمراني.

جاءت الندوة بحضور الدكتور أسامة غنيم منسق الأنشطة الطلابية بكلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس محمد طلعت، والمهندس محمد عبد الفتاح من وزارة الاتصالات، والمهندسة نيرمين ممدوح مدير برنامج تطوير المهارات الوظيفية.