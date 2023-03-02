تجميل محيط مشروعات "حياة كريمة" ورفع 40 طن مخلفات في أبومناع غرب بقنا

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا ، حملة نظافة وتجميل بقرية أبومناع غرب، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، والتي تمكنت من رفع قرابة 40 طنًا من المخلفات، وتجميل الشوارع بمحيط مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس قرية أبومناع غرب، إن الحملة استهدفت عدد من المناطق السكانية، بقرى نجع الدار والمسارعة والخلافات والعجلات، ومحيط مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وأوضح جيلاني، أن الحملة تمكنت من رفع جميع المخلفات والتراكمات من المناطق المستهدفة، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وتوفير بيئة صحية ونظيفة لسكان القرية، مشيرًا إلى أنه جار المتابعة المستمرة لرفع جميع التراكمات بقرى الوحدة المحلية.

وتابع رئيس القرية، أن الحملة تمكنت من رفع أكثر من 40 طنًا من المخلفات والتراكمات، مشيرًا إلى الاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدة المحلية في تكثيف تلك الحملات، مقدماً الشكر للسائقين والعمال بالوحدة المحلية لمجهوداتهم التي يبذلونها لتحقيق مستوى جيد من النظافة.

وأكد جيلاني، أن كل ذلك يأتي في إطار الاهتمام بأعمال النظافة بالقرية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، ومحاولة إيجاد آليات لحل جميع مشاكل التي تعيق وتؤرق المواطن.