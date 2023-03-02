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بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة فى محافظة المنيا بحضور الرئيس السيسى

الخميس، 02 مارس 2023 01:54 م
بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة فى محافظة المنيا بحضور الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات جديدة تنموية وخدمية فى محافظة المنيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب

وتشتهر محافظة المنيا بأنها عروس الصعيد وتعد من المحافظات الزراعية، ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، والبصل، وقصب السكر، وقد خطت المنيا خطوات جادة فى مجال الصناعة من خلال صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية شرق النيل، ومجمع للصناعات الصغيرة ومركز خدمة رئيسية وفرعية، وقد روعى تخطيطها للحفاظ على البيئة، كما تشتهر محافظة المنيا، بالعديد من المناطق الأثرية والسياحية مثل الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.


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