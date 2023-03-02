اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام صرف معاشات شهر مارس فى اليوم الثانى

الخميس، 02 مارس 2023 01:00 م
انتظام صرف معاشات شهر مارس فى اليوم الثانى صرف المعاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، فى صرف معاشات مارس من فروع بنك ناصر الاجتماعى بشكل منتظم، وتيسير كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

يأتي ذلك في الوقت الذى وجهت فيه  الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب آخر يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاش استثنائى لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.


التضامن

معاشات

صرف المعاشات

زيادة المعاشات

زيادة المعاش



الموضوعات المتعلقة

انتظام صرف معاشات شهر مارس فى اليوم الأول

الأربعاء، 01 مارس 2023 01:00 م

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات شهر مارس

الأربعاء، 01 مارس 2023 03:00 ص

الكلام فى التريند.. وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات مارس من فروع بنك ناصر.. وشحاتة العرابى: أتمنى العمل فى الإذاعة حتى وفاتى.. وميسي: هذا العام كان مجنونا وحققت حلمي بعد سنوات من القتال

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:30 م

التضامن توجه بتسهيل صرف معاشات مارس اعتبارا من غد

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:00 م

وزارة التضامن تبدأ الأربعاء صرف معاشات شهر مارس من فروع بنك ناصر

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:00 ص

"التضامن" تعلن تشكيل لجان تيسير صرف المعاشات من الأربعاء المقبل

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:00 ص

استمرار صرف معاشات فبراير اليوم من ماكينات الصراف الآلى

السبت، 25 فبراير 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة